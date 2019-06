Nancy : appel à manifestation du personnel hospitalier le 11 juin 2019

Les agents hospitaliers de Nancy appellent à une manifestation nationale ce 11 juin 2019 pour dénoncer leur situation et pour alerter le gouvernement sur leur condition de travail. En grève depuis près d'une semaine, ils réclament davantage de moyens, de mesures effectives, mais également de revalorisation salariale. Le malaise est également perceptible par les patients. Près d'une centaine de services seraient en grève dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.