Nancy double le prix des amendes de stationnement

Cet automobiliste vient de prendre une amende de stationnement, et la note pourrait être salée. À Nancy, le prix des PV va doubler en passant de quinze à 30 euros. "On a du mal maintenant à venir en centre-ville, je viendrais peut-être moins souvent", lance l'une d'eux. Dans le centre-ville, sur la voie publique, le parking coûte 1,70 euro de l'heure. Ne pas régler est de plus en plus risqué. D'autres automobilistes vont encore tenter leur chance. Si la municipalité a voté l'augmentation du forfait post-stationnement, c'est justement pour dissuader les mauvais payeurs, trop nombreux ici. Développer les parkings couverts et les transports en commun, les commerçants ne sont pas contres. Mais ils espèrent que les automobilistes ne seront pas découragés de venir dans le centre-ville. Le nouveau tarif des amendes de stationnement sera appliqué dans les prochaines semaines. Les contrôles ont d'ores et déjà été renforcés selon la mairie. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly