Nancy fête sa bergamote

C'est un bonbon que tous les Nancéiens connaissent. La bergamote est une douceur connue depuis 1857. Ils sont quatre confiseurs à détenir les secrets de la véritable bergamote de Nancy. L'eau, le sucre et le glucose doivent être à 140 degrés exactement au moment d'y ajouter l'essence de bergamote. Il faut ensuite laisser la pâte lentement refroidir et durcir. Le temps d'un aller-retour au jardin botanique de Nancy pour y découvrir un bergamotier et son fruit cousin du citron. C'est au XVIIIe siècle que la bergamote devient aussi le bonbon de Nancy, avec une couleur, une taille et un poids bien précis. Ces règles de fabrication sont garanties par une Indication géographique protégée depuis 25 ans. C'est le seul bonbon français à bénéficier de ce label européen qui lui impose aussi un emballage individuel. Les boîtes en métal lancé par un confiseur en 1909 ont également fait sa notoriété. Ces boîtes permettent aux bergamotes de Nancy de voyager dans le monde entier depuis plus de 100 ans.