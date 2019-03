Nancy : les forains veulent rester en centre-ville

Le calme semble être revenu au Mans après les affrontements qui ont eu lieu entre forces de l'ordre et forains le 25 mars 2019. Ces derniers restent toutefois mobilisés et menacent toujours de bloquer la gare et l'autoroute s'ils n'obtiennent pas l'autorisation de maintenir leur fête foraine dans le centre-ville. À Nancy par exemple, la foire de la ville y est présente depuis plus de 100 ans. Pour les 187 forains présents sur place, l'emplacement est capital. Il n'est donc pas question de se déplacer dans les périphéries. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.