Nantes : les appareils dentaires évoluent et deviennent presque invisibles

Dans un cabinet d'orthodontie à Nantes, les patients sont de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous. En effet, petits et grands viennent pour poser des appareils dentaires afin d'avoir un beau sourire. D'ailleurs, pour les plus jeunes, le port des bagues et autres dispositifs est devenu presque courant. Avec le temps, les modèles ont évolué jusqu'à devenir quasi invisibles. Ce qui justifie l'augmentation du nombre d'adultes qui en porte. Il faudrait cependant investir jusqu'à 1 600 euros car seuls les enfants sont pris en charge par la sécurité sociale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.