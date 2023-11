Nantes-Bordeaux : sept heures de retard à cause de la tempête

À 23 heures, c'est la délivrance. Ils n'ont qu'une seule idée en tête : rentrer chez eux au plus vite. Le père de Julie est venu la chercher. Près de deux heures de route l'attendent encore avant d'être enfin à la maison. La tempête n'a pas épargné les rails de la SNCF. Ce TER, parti de Nantes, a dû s'arrêter à plusieurs reprises sur le trajet à cause de chutes d'arbres. Il est finalement arrivé à 23 heures en gare de Bordeaux, au lieu de seize heures, sept heures de retard au total. Dans le train, les passagers ont pris leur mal en patience. On tente d'occuper au mieux les enfants entre deux annonces pas toujours très claires. Il est difficile de garder son calme quand le train reste bloqué plusieurs heures. Les passagers étaient nombreux. Romane a dû voyager debout, faute de place dans sa rame. Certains auraient préféré que la SNCF prenne les devants et stoppe totalement la circulation des trains. Les passagers qui se rendaient à Toulouse ont dû prendre un bus pour continuer leur trajet. Ils sont arrivés vers trois heures du matin. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier