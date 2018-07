Nantes : des dégâts énormes après une troisième nuit de violences

Plusieurs quartiers de Nantes ont connu une troisième nuit de violences et d'émeutes depuis la mort d'un jeune conducteur. Des bâtiments ont brûlé dans huit quartiers ainsi que 52 voitures. Un lycée professionnel et une école ont également été pris pour cible par des bandes de voyous. Dans le quartier populaire de la Bottière, les habitants qui s'attendaient à fêter les résultats du Bac sont choqués et indignés. Quatre jeunes, dont un mineur, ont été interpellés dans la soirée du 5 juillet 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.