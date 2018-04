Nantes : les fleuristes s'organisent pour satisfaire la demande en muguets

Le 1er mai c'est la Fête du Travail, mais c'est également le jour où on offre un muguet aux proches par amour, pour leur porter bonheur ou pour adresser ses vœux. A Nantes, à l'approche de ce jour particulier, les fleuristes sont au taquet. Car il faut le dire, 85% de la production nationale est récoltée dans la région nantaise. On s'active donc ici pour rempoter les brins livrés et pour confectionner de magnifiques bouquets. Il faudra compter en moyenne deux euros pour quelques brins de ces petites clochettes, jusqu'à trente euros pour une composition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.