À Nantes, les fleurs de saison sont au rendez-vous

À Nantes, les fleurs printanières sont partout. Plus de 300 000 bulbes habillent les pelouses et annoncent le retour des beaux jours. La mi-mars est la période où les plus grandes variétés fleurissent et font le bonheur des familles et des jardiniers. Ces derniers ne disposent plus que quelques semaines pour en planter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.