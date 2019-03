Nantes : la librairie Coiffard fête ses 100 ans

À Nantes, la librairie Coiffard fête son centenaire. Créée par Achille Coiffard en 1919, l'institution a traversé le temps sans perdre de sa magie. Son esprit charmeur attire toute génération confondue de lecteurs. Les boiseries, les échelles et les tapis ont fait sa renommée et au fil du temps, ils sont devenus l'emblème des lieux. La librairie possède 100 000 volumes de livres avec plusieurs rayons proposés. À sa fermeture en soirée, elle propose des rencontres entre les auteurs et le club de lecteurs pour continuer à faire vivre les ouvrages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.