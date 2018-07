Nantes : deuxième nuit de violences après la mort d'un jeune homme de 22 ans

Après la mort d'un jeune homme de 22 ans, abattu lors d’un contrôle policier, des émeutes ont éclaté à Nantes. Plusieurs personnes ont été interpellées dont onze placées en garde à vue. Des bâtiments publics ont été dégradés et des commerces incendiés. Le lendemain, des carcasses de voitures encore fumantes ont été visibles sur les lieux. Les habitants se disent dépités et dégoûtés par ces événements. Une enquête de l'inspection générale de la Police nationale est en cours pour apaiser la douleur de ceux qui connaissaient ce jeune homme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.