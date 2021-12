Napoléon sauvé par les habitants de Rouen

La statue de Napoléon sur son cheval, une fois sa restauration terminée, retournera bien sur son socle face à l'Hôtel de Ville. "Ici, c'est Napoléon, ça restera Napoléon, c'est sa place", lance une habitante. L'Empereur retrouvera la place qu'il occupait depuis 150 ans, mais avec une nouvelle plaque de contextualisation. C'est ce qu'ont exprimé les Rouennais lors du vote. "J'ai écrit qu'il fallait expliquer aussi si on le remettait. Et qu'il fallait donner des explications importantes, précises, sur ce que Napoléon a fait", lance un habitant. Plus de figures féminines en ville, c'est aussi ce que retient le maire de ce scrutin. "Près de 65% des votants nous demandent plus de place pour les représentations féminines dans l'espace public", explique Nicolas Mayer-Rossignol. C'est un chiffre qui vaut aussi au niveau national. En France, 96% des noms de rues sont masculins. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Berra