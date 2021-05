Napoléon : un souvenir encore très présent à Sainte-Hélène

Derrière les persiennes de la maison de Longwood, à travers un trou, Napoléon observait les soldats anglais qui, tous les soirs, se postaient à 20 pas pour le surveiller. Il voulait voir sans être vu. Il songeait à sa destinée. Sombres escarpements, falaises de 200 mètres, Sainte-Hélène a tout l'air d'une prison. Ce sera la sienne. Après trois mois de mer, premier contact avec cette île perdue au milieu de l'Atlantique sud. Pour les navires anglais, Sainte-Hélène était une escale sur le retour des Indes. Napoléon y a laissé sa trace. Une rue porte même son nom. Et dans les archives locales, sur l'encre des registres séchée depuis longtemps, un événement est consigné : l'arrivée d'un bateau le 15 octobre 1815. Buonaparte y était écrit à la mode corse. Les Anglais lui ont refusé le titre d'empereur même si sur les caricatures, on le représente comme un géant sur un îlot ridicule. La maison de Longwood où il était reclus a plus tard été rachetée par Napoléon III. L'Angleterre avait accepté à condition que l'Hexagone y maintienne une représentation officielle.