Napoléon, une épopée en miniatures

Le bicorne de l'empereur qui domine Ajaccio (Corse-du-Sud), un classique. En revanche, moins conventionnel, 254 ans après sa naissance, Napoléon est beaucoup plus petit. Et il est représenté par des figurines en plastiques, presque aussi célèbres que lui. Dans un musée, on retrouve 24 scènes napoléoniennes et plus de 1 500 personnages "customisés", afin de nous faire revivre l'histoire d'une épopée devenue impériale. Personnage controversé, dans ce musée, on apprend ou on se souvient du legs de Napoléon à notre société moderne. Des anecdotes à la Grande Histoire. Dès trois ans, les jeux, les déguisements, font entrer dans cet univers. Juste en face du musée, il y a l'école Forcioli-Conti. Quand les élèves traversent la rue, ils apprennent que le jeune Napoléon Bonaparte est un célèbre élève de cette école d'Ajaccio. Excellent conteur, Fred conçoit chaque scène par rapport à des gravures et en respectant un cahier des charges. Dans son musée-atelier, il finalise un Napoléon en civil incognito. TF1 | Reportage R. Roubeaud, P. Pelletier