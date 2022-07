Narbonne, le Plus beau marché de France 2022

Nous arrivons ce jeudi matin aux Halles de Narbonne avec une très bonne nouvelle à annoncer. En quelques minutes, tout le marché est prévenu. Ici, tout le monde se connaît. "On est contents. Merci à tous nos clients d’avoir voté, à tout le monde de nous avoir soutenus. Et on va faire la fête", se réjouit une commerçante. Les Halles de Narbonne ont gagné en équipe. Commerçants et clients partagent la victoire. "Je suis très contente parce qu’on le mérite. Eux, le méritent surtout, parce qu’ils sont là toute l’année, toujours à notre service" ; "On a l’impression de faire partie d’une grande famille", lancent à leur tour des clients. Plus de 120 ans d’histoire récompensés. Les Narbonnais viennent ici de génération en génération. Ils n’ont pas attendu le verdict pour savoir que ce marché, "c’est le meilleur". Aucun doute, c’est tous ensemble qu’ils vont célébrer cette victoire. Les commerçants ne peuvent s’empêcher de sourire. C’est officiel : ils travaillent dans le plus beau marché de France. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier