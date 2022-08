Narbonne, le plus beau marché de France en fête

Le slogan résonne encore. Plus d'un mois après leur victoire, les commerçants des halles de Narbonne ont enfin pu brandir leur trophée de plus beau marché de France. Pour eux, il était impossible de fêter sans leur soutien de toujours : les clients. Alors pour la première fois de son histoire, les halles de Narbonne ont ouvert leurs portes pour la nuit. "Nous sommes heureux pour nos commerçants narbonnais. Donc il fallait qu'on soit présents pour fêter ça avec eux", lance une cliente. Pour l'évènement, les commerçants ont mis les petits plats das les grands. Sur les étals, des plateaux de charcuterie ou de fromage, prêts à déguster. Les Narbonnais sont au rendez-vous et les vacanciers aussi. Dans les halles, difficile de se frayer un chemin. C'est le signe que la soirée est réussie. Alors pour accueillir tout le monde, les halles s’étendent exceptionnellement hors de leurs murs. La fête peut continuer jusqu’au bout de la nuit. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Astruc