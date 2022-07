Narbonne plus beau marché de France : la réaction du maire

"Je tiens à remercier l'ensemble des Narbonnais, mais aussi les habitants de la région. Grâce à eux, nous avons pu obtenir des votes massifs. La communication de la ville a également participé et je tiens également à les remercier, car ils ont joué le jeu. C'est ce qui nous a permis de finir en tête", témoigne le maire, Didier Mouly. Les halles de Narbonne sont ouvertes toute la semaine. Et notamment le jeudi, il y a le marché de plein vent, où l'on peut y trouver des produits alimentaires, de la friperie et les soldeurs. C'est une véritable vie en cœur de ville qui est menée à travers ses halles et ses marchés. Il est important d'avoir un marché dans sa ville, car c'est un lieu d'échanges, de partage et ça permet aux visiteurs d'échanger avec l'ensemble des habitants de Narbonne. C'est un vrai moment de partage et de vie. Suite à cette victoire, les halles de Narbonne vont avoir un retentissement et une notoriété nationale. L'ensemble des Français et des touristes connaîtrons Narbonne et ses halles.