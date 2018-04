Le narcisse des Glénan, une fleur unique au monde

Haut de 20 centimètres, le narcisse des Glénan est une fleur inestimable composée de cinq petits pétales blancs. C'est une variété qui ne pousse que sur cet archipel du Finistère. Elle est unique au monde de par son mode de reproduction qui se fait par dissémination de graines. Il ne reste plus que quelques jours pour admirer cette merveille car sa floraison disparaît à la fin du mois d'avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.