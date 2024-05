Natation sychronisée : un homme dans le grand bain

De la grâce, de l'élégance, des années de travail... la natation synchronisée est un sport typiquement féminin, mais pas exclusivement. En effet, un homme surgit au milieu des nageuses américaines. Il s'appelle Bill May, il a 45 ans, et il nagera au sein de son équipe nationale ce week-end à Saint-Denis (Île-de-France), pour préparer les Jeux olympiques. Depuis deux ans, les hommes peuvent intégrer les ballets habituellement composés de huit nageuses. Les États-Unis en ont profité pour sélectionner Bill May, un athlète notamment reconnu pour ses prestations au Cirque du Soleil. Mais un homme dans l’eau, est-ce vraiment un plus ? Dans l’Équipe de France par exemple, il n’y a pas d’homme, mais huit femmes. Selon l’entraîneur des Bleues, c’est surtout physiquement qu’ils peuvent faire la différence. Par contre, ils pourraient avoir un retard technique par rapport aux femmes, et un retard d’intégration à des ballets composés plusieurs années à l’avance. Certes, Bill May va marquer l’histoire en nageant pour son pays aux JO de Paris, mais la natation synchronisée demeure l’un des sports où les hommes doivent faire encore beaucoup d’efforts pour atteindre le niveau des femmes. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Derre