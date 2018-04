La nature renaît dans la Vallée d'Aspe

Le joli mois de mai approche. Dans la Vallée d'Aspe, les habitants profitent du soleil. En cette période de vacances, les touristes sont de retour et les marchés reprennent de la couleur. Les brebis, quant à eux, retrouvent le chemin des champs et de l'herbe fraîche après un trimestre passé dans la bergerie. Mais il faudra patienter encore un peu pour la période estivale. Selon Météo France, la pluie est attendue dans les prochains jours au pied des Pyrénées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.