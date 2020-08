Naufrage à Maurice : les habitants tentent tout pour contenir la marée noire

Fin juillet, un navire a échoué au large des côtes de l'île Maurice. La carène du Wakashio menace à présent de se rompre et une grande quantité d'hydrocarbure s'est déjà échappée des soutes. Sur place, des milliers de volontaires sont à pied d'œuvre pour nettoyer les plages de sable blanc souillées. On craint une catastrophe écologique, d'autant plus que poussée par le vent, la marée noire gagne du terrain.