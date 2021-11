Naufrage de migrants dans la Manche : l’émotion des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer

Au retour de pêche, avant d'accoster, ce bateau se dirige vers celui des sapeurs-pompiers. Il y accroche un bateau pneumatique vide, l'équipage vient de le trouver en mer. A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), cette scène n'étonne même plus Laurent Merlin, pêcheur. Ces petites embarcations vides ou remplies, les pêcheurs en voient de plus en plus depuis un an. "Lorsqu'ils arrivent, si tu te rapproches d'eux, ils menacent de sauter dans l'eau. Malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose", confie Jérémy Lhomel. Un sentiment d'impuissance auquel il est impossible de s'habituer. Emus ce jeudi matin, pêcheurs et clients tiennent le même discours : "il faut que les drames s'arrêtent". Mais beaucoup ne voient plus d'issue à cette situation qui dure depuis des années. TF1 | Reportage M. Guiheux, E. Fourny