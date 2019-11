Naufrage du Bugaled Breizh : la Grande-Bretagne ouvre un nouveau procès

En 2004, le Bugaled Breizh a mystérieusement sombré, faisant cinq morts. Quinze ans après, l'incident est resté dans les têtes. Selon les conclusions du Bureau Enquête Accident et de la justice française, le naufrage aurait été causé par une croche du chalut. Les familles des marins décédés, quant à elles, soupçonnent un sous-marin d'en être à l'origine. Après un non-lieu de la justice française, c'est maintenant la Grande-Bretagne qui est sur l'affaire. Va-t-elle rétablir la vérité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.