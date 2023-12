Naufrage d'un bateau de pêche au Pays basque : deux marins portés disparus

Du bateau de pêche, il ne reste plus que des débris, signe de l'extrême violence de l'accident. Il était aux alentours de 1h45 ce vendredi lorsque l'embarcation a heurté les rochers puis la digue, à son bord, trois marins. "Nous avons réussi à récupérer une personne qui a été transportée au centre hospitalier et nous continuons la recherche de deux personnes disparues. Sur les 3 personnes, ils ont eu des contacts avec deux victimes mais ils n'ont pu en ramener qu'une. Ça a été très difficile", explique le commandant Philippe Lagrabe, responsable du poste de commandement des pompiers. Les conditions météorologiques étaient mauvaises. Une forte houle, du vent et de la pluie, le navire venait d'Arcachon et se rendait à la criée de Saint-Jean-de-Luz. Dès trois heures du matin, un important dispositif de secours a été déployé : plusieurs dizaines de pompiers, dont des plongeurs, une navette de la SNSM et deux hélicoptères. Les recherches sont toujours en cours. Non loin, il y a des habitants, des pêcheurs et d'anciens marins choqués. TF1 | Reportage H, Villatte, J. Demory