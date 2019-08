Naufrage mortel dans la Manche

Un accident survenu en mer, dans la Manche, l'après-midi du 12 août 2019 a fait trois victimes dont tous sont des enfants. Le bateau de plaisance, qui transportait six passagers au total, s'est retourné en raison d'une forte houle. Prisonniers dans la cabine, les enfants n'ont pu être réanimés. Les trois autres passagers adultes, eux, ont pu être sauvés. L'émotion est vive dans la commune d'Agon-Coutainville. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances du naufrage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.