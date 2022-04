Nausicaá : à la découverte du monde marin

C'est l'attraction numéro un de l'aquarium. Et qu'elles fassent leur vocalise ou leur numéro, les otaries attirent toujours beaucoup de monde ici. Depuis début avril, 70 000 visiteurs sont venus plonger dans cet univers sous-marin un peu féerique. Sarah est venue de Paris avec ses trois enfants et leur grand-mère pour s'émerveiller devant tant de beauté : "on aime beaucoup les aquariums avec les enfants, donc c'était une sortie pendant les vacances" ; "moi, j'adore voir mes petits-enfants se réjouir devant les vitrines des poissons". S'arrêter devant l’immobilité du mérou ou au contraire, tenter de suivre la danse du chirurgien jaune, c'est le programme de cette classe venue de Belgique pour un séjour d'une semaine. Sans doute, les élèves repartiront avec des souvenirs plein la tête : "c'est chouette, on ne les voit pas en Belgique" ; "ça fait du bien de voir des poissons en vrai" ; "c'est impressionnant". Et il n'y a pas d'âge pour aimer observer ces couleurs d'ailleurs, comme un voyage tropical juste à côté de chez soi. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire