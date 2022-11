Navette "Challenger", 36 ans sous les mers

C'est une sorte de dalle carrelée, enfouie dans les fonds marins, qui a attiré l'attention de cette équipe de plongeurs. Ils recherchaient initialement l'épave d'un avion disparu, ils ont trouvé ce débris par hasard. De retour à terre, ils montrent ces images à des techniciens de la Nasa. Ceux-ci reconnaissent formellement un morceau de la navette spatiale "Challenger". C'est un jour que la Nasa n'a jamais oublié. Le 28 janvier 1986, "Challenger" décolle de Cap Canaveral (Floride). En plus de six astronautes, l'équipage contient la première passagère non professionnelle. C'est d'abord un moment de joie lorsque la navette s'arrache du sol. Mais quelques secondes plus tard, elle explose. Le débris retrouvé a été identifié comme une pièce du bouclier thermique situé sous le ventre de la navette, photographié ici lors d'un précédent vol. La Nasa n'a pas encore décidé si elle récupérait le débris pour étude ou si elle le laissait au fond de l'eau en mémoire des astronautes disparus. TF1 | Reportage C. Chapel