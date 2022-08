Naxos : les Cyclades gourmandes

Des plages, en se dirigeant vers les montagnes, on entend chaque jour cette petite musique : celle des chèvres et de leur clochette se confondant dans le paysage. Yanis Vavoulas veille sur un cheptel de 250 bêtes. Comme son père, il perpétue la tradition de production de lait et de fromage sur l’île de Naxos. Dans la plaine, nous rencontrons un autre artisan du goût de cette île des Cyclades. L’univers de Costadis Vamvakousis : des herbes et des légumes parfois étranges, le tout balayé par le vent. Ce dernier limite l’humidité et réduit les maladies. Le maraîcher protège ses végétaux du soleil avec de la laine de mouton. Au bord de la mer Égée, le chef Giannis Vasilas surveille ses oliviers comme le lait sur le feu. Sa taverne s’appelle Axiotissa, en hommage à sa grand-mère. Lui et son équipe font partager une cuisine à la fois simple et subtile. L’établissement est souvent complet. L’île produit également des agrumes. Au XIXe siècle, une famille a eu l’idée de distiller un alcool à base de feuilles de citronnier. Face à Paros, une autre île des Cyclades, nous laissons derrière nous Naxos après ce long voyage au pays des saveurs. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Poupon, A. Vagias