Ne sortez pas sans votre bonnet de Noël

S'il est bien un sujet que les Haut-Savoyards connaissent bien, c'est bien le bonnet. Des petits aux grands, des rétros aux plus élégants, en passant par les colorés et les insolites, en cette saison hivernale, on en voit partout dans les rues d'Annecy. Comme autrefois le chapeau, les bonnets sont devenus des accessoires de mode à tous les prix, de toutes les couleurs, sans compter les formes. Au pied des Alpes en plus, ils sont plus que nécessaires. Cette année, c'est le pompon qui fait un succès. Le bonnet trois en un est une nouveauté sur le marché. Celui-ci propose trois pompons interchangeables, grâce à la présence d'un aimant. Il faut dire que l'idée attire plus que jamais la clientèle. À 35 euros le modèle, une enseigne en vend des centaines par jour. S'il est parfait pour les indécis, les collectionneuses de bonnets y trouvent également leur compte.