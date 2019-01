La neige a débarqué à Rouen

A Rouen, les services publics sont restreints et le dispositif intempéries a été déclenché. En cette matinée du 22 janvier 2019, la neige est tombée en continu et a atteint cinq centimètres par certains endroits. Toute la campagne normande en est recouverte. Les routes sont très enneigées et les conducteurs rouennais redoublent de vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.