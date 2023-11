Neige abondante à basse altitude

Ils ne s'attendaient pas à voir autant de neige. Les habitants du Chinaillon (Haute-Savoie) ont ressorti les pelles et déneigeuses le sourire aux lèvres. En quelques heures, les couleurs automnales ont laissé place aux paysages d'hiver. Dans la nuit de jeudi, les flocons sont tombés dès 800 mètres d'altitude. "C'est agréable !", lance un passant. Mais ce n'est pas sûr qu'un automobiliste trouve, lui aussi, la situation agréable. À quelques centaines de mètres, un commerçant s'active. Il doit vider tous ses cartons et ranger son magasin avant l'ouverture samedi. "On est toujours content de commencer une saison comme ça avec la neige", se réjouit Patrice Angelloz-Nicoud. Les enfants ont ressorti les gants et les combinaisons. Dans les Alpes, de nombreux cols routiers ont fermé jeudi, comme la Madeleine ou le Petit-Saint-Bernard. Au-dessus du Grand-Bornand, un expert contrôle la qualité de la neige pour savoir si le col de la Colombière peut rester accessible. En attendant, la route reste ouverte malgré quelques difficultés. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand