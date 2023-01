Neige abondante en Auvergne

Par endroits, ce mardi matin, il fallait être extrêmement prudent, car depuis hier, la neige tombe en continu. Certaines routes étaient encore inaccessibles. Au volant de son camion de livraison, Agostino a dû lever le pied. "Même avec des chaînes, je ne vais pas pouvoir aller à certains endroits aujourd’hui", affirme-t-il. Dans le village de Besse-et-Saint-Anastaise, même constat : équipements obligatoires pour espérer se déplacer. En effet, une vingtaine de centimètres de neige a recouvert le village. Néanmoins, pour les habitants, la neige, c’est aussi le temps du plaisir. Zéro degré, mais moral au beau fixe pour les professionnels du tourisme. Dans l’hôtel Les Charmilles, les réservations ont repris immédiatement. "Il y aura du monde pour les vacances de février. On va pouvoir travailler, donc, on est ravi", confie un gérant. Un soulagement partagé par tous les commerçants. De la neige, c’est la promesse de bien travailler, d’autant plus que des chutes de neige sont encore annoncées, avec du soleil en fin de semaine. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delanne