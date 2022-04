Neige dans le Pas-de-Calais : le point sur la situation

Dans le Pas-de-Calais, il neige encore. Il y a des bourrasques de vent et il fait évidemment un froid de canard. Même si la vigilance est levée ici, elle n’est pas levée ailleurs. Il faut être très prudent, il continue de neiger ici en Normandie. L’épisode neigeux se décale vers l’Est de l’Hexagone. Désormais, il va falloir faire attention du côté de l’Est. En effet, la neige continue de tomber, et il en est tombé beaucoup. Il y a au moins dix centimètres de neige dans la commune de Brias . Donc, la prudence est toujours de mise. Bien évidemment, avec un week-end qui s’annonce polaire, hivernal, glacial, il va falloir garder les doudounes. Car après la neige, il risque d’y avoir le verglas. Ainsi, il va falloir faire très attention sur les routes et un peu partout. C’est ce qu’annonce Météo France pour samedi et pour dimanche. "Je vais garder ma chapka au moins jusqu’à dimanche. On verra la semaine prochaine", lance Sébastien Hembert. TF1 | Duplex S. HEMBERT