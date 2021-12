Neige : de la Provence à la Loire, une circulation difficile sur les routes

La neige est tombée sans discontinuer toute la nuit dans la Loire. Le col de la République reste praticable en voiture, mais attention aux routes secondaires qui n'ont pas été salées. Ici, il y a plus de 50 centimètres de poudreuse. Un peu plus à l'Est, le gel a même immobilisé plusieurs TER entre Mâcon, Lyon et Bourg-en-Bresse. En Haute-Savoie, la circulation est parfois très ralentie dès 500 mètres d'altitude. Comme ici dans la nuit à Nangy, et ce vendredi matin encore à l'approche d'Albertville. Dans la commune, il était même difficile de marcher ce matin sur le manteau neigeux. Certains ont dû renoncer à prendre leur voiture sur les petites routes, devenues impraticables. De la Franche-Comté, à la Lorraine jusqu'à l'Alsace, les chutes de neige ont surpris beaucoup de monde. Les plus étonnés sont sans doute les Provençaux. Dans la région d'Aix-en-Provence, personne ne l'avait vue depuis deux ans. Durant tout le week-end, les automobilistes sont appelés à la prudence, notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence. TF1 | Reportage B. Christal