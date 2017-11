La neige est de retour en Corrèze

La neige a été annoncée et elle est effectivement de retour en Haute-Corrèze. Une vague de froid a également fait son apparition. Pas de surprise pour les habitants qui ont déjà tout prévu pour rester au chaud. De leur côté, les cantonniers se mobilisent pour dégager les routes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.