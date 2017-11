Il neige déjà à Nièvre !

L'hiver se fait de plus en plus sentir en France. A Glux-en-Glenne, la neige est déjà au rendez-vous. Les habitants de cette commune située dans le département de la Nièvre ont sorti leurs gants et leurs bonnets. Ils se disent prêts à affronter la période hivernale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.