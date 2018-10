Il neige déjà en Haute-Loire

A l'approche de la fin du mois d'octobre 2018, en Haute-Loire, la bise ainsi que les températures descendues à -1°C donnent l'impression qu'on est déjà en janvier. A Fay-sur-Lignon, par exemple, l'hiver est arrivé en avance avec un épisode de neige. Certains habitants ne s'y sont pas attendus. D'ici la matinée du 30 octobre 2018, on attend entre 30 à 50 centimètres de neige dans ce village. Quoi qu'il en soit, cet épisode neigeux ne signe pas vraiment le début de l'hiver. D'ici 24 heures, le printemps serait de retour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.