Neige : difficile de faire sa tournée pour le boulanger de la Haute-Loire

Alors qu'il est tombé jusqu'à 30 centimètres de neige en Haute-Loire, les habitants sont obligés de changer leurs habitudes. C'est également le cas pour les commerçants itinérants à Araules. Le boulanger Grégory Celle, lui, continue de se déplacer pour réapprovisionner ses clients. Il a fait sa tournée habituelle de 25 kilomètres en deux heures au lieu d'une heure soit environ 12 km/h. Souvent, il finit le chemin à pied. Depuis six ans, il regarde passer les saisons sur les routes de sa tournée.