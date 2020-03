Neige en abondance au Super-Lioran, en Auvergne

Les vacances continuent pour toutes les familles de la zone A. L'occasion pour les Auvergnats de profiter de la neige qui est de retour dans la région. Au Lioran (Cantal), il en est tombé 15 cm dans la nuit de mardi. Alors très tôt dans la matinée, la station de sports d'hiver a été prise d'assaut par les adeptes de ski et de bonhomme de neige. Un plaisir qui devrait durer puisque de nouvelles chutes de neige sont attendues pour vendredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.