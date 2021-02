Neige en Île-de-France : quelles perturbations sur les routes et dans les transports ?

Ce mercredi, se déplacer c'est avant tout une question de chaussures. Les marches du métro parisien sont salées, alors pas trop de soucis pour les grimper. Certains y vont même en talons. D'autres sont pus prudents et ont chaussé des bottes. Les chaussées étaient couvertes de verglas ce matin à Paris au point que certains chauffeurs de bus reçoivent l'ordre de s'arrêter. Pour les automobilistes, le dégivrage du pare-brise est un passage obligé. Voilà comment on se trouve à déneiger avec les moyens du bord. Forcément cela rafraichit les mains. Au contraire de ceux qui n'ont pas froid aux yeux, à vélo, malgré tout. Un acte téméraire mais pas sans risque. Mais il y a encore plus audacieux, ceux en scooter. Sans grand équilibre, il n'est pas sûr qu'ils aillent plus vite que les transports en commun. Quant aux trains, ils roulent plutôt bien aujourd'hui. Sauf exception autour de Versailles où la neige a endommagé une installation électrique du RER C. Des trains ont été alors supprimés. Beaucoup de Franciliens ont préféré ne pas prendre la voiture à cause du temps. De ce fait, à 8 heures ce matin, il y avait 75 kilomètres de bouchons cumulés contre 250 d'habitude.