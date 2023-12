Neige en plaine : les chasse-neiges reprennent du service

Plein phare au milieu de la neige et du brouillard, les déneigeuses ont sillonné les routes de montagne à Saint-Genest-Malifaux (Loire), toute la nuit. Pour la première fois de la saison, il est tombé ici jusqu’à 20 centimètres de neige. Dans sa cabine, Frédéric Vercasson, agent technique, s’active depuis quatre heures et demie du matin. Son objectif est de rendre les routes praticables avant la levée du jour. À cause du poids de la neige, un arbre n’a pas résisté. Dans sa chute, il a lourdement endommagé un véhicule. Là encore, les agents interviennent pour libérer la voie au plus vite. À quelques kilomètres de là, en plein centre-ville, une épaisse couche de neige. Les habitants ont sorti les pelles. Pour les travailleurs, c’est plus compliqué. Un livreur a pris un peu de retard dans ses livraisons. Avec des températures négatives jusqu’à 4 °C, il vaut mieux s’équiper de bonnets, de gants et de bottes. Ces précautions sont nécessaires, surtout qu’ici, le froid devrait persister jusqu’à la fin du week-end. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes