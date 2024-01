Neige et douceur, un spectacle contrasté

Le jour se lève et le château de Chantilly brille de tous ses feux. Des images rares de ces trésors du patrimoine recouverts d'une fine couche de neige comme à Versailles, où les jardins de le Nôtre semblent sculptés dans la glace. Paris s'est, elle aussi, parée de ses couleurs d'hiver pour la plus grande joie des touristes. Certains ont même bravé le froid pour prendre de la hauteur. Direction Montmartre, à 135 m d'altitude et une vue inoubliable sur Paris enneigée. Bien sûr, il faut se déplacer avec précaution. Tout le nord de l'Hexagone est sous la neige. Tandis que quelques centaines de kilomètres plus au sud, d'autres ont les pieds dans l'eau. Il fait 18 degrés ce jeudi matin sur la plage de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). "On n'a pas encore mis le short, mais ça va venir", "C'est juste incroyable. Surtout quand on voit dans le nord de la France, quand ils sont sous la neige et nous, on peut profiter de ça", se réjouissent des passants. Boule de neige pour les uns, et baignade pour les autres, il y a 20 degrés d'écart ce matin pour un pays coupé en deux. TF1 | Reportage J.P. Féret