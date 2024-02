Neige et soleil : que valent les assurances "météos" ? Le 13H à vos côtés

Quand on va à la montagne, on veut de la neige. Quand on va à la plage, on veut du soleil. Sinon, on demande à être remboursé. Est-ce possible ? Tout dépend de votre station. Pour le ski, il n’y a pas de réglementation officielle. Résultat, c’est la station qui fixe ses propres modalités de remboursement. En général, il faut souscrire une assurance complémentaire de quelques dizaines d’euros appelée garantie neige, à ne pas confondre avec l’assurance neige, qui vous couvre en cas d’accident. On peut vous proposer le transfert tous frais payés vers une autre station de ski, l’accès gratuit à des activités alternatives et le remboursement total ou partiel de vos forfaits. À savoir qu’il y a aussi la garantie soleil en été, avec le même principe : on vous propose un forfait remboursement de quelques centaines d’euros ou des bons cadeaux. Elle est activée si "le rayonnement soleil n’est pas suffisant". Il existe un indice calculé par une filiale de Météo-France. Côté hébergement, les conditions météo ne sont pas un motif d’indemnisation pour les hôtels ou les locations, sauf les villages vacances qui proposent une garantie neige. Par ailleurs, les assurances classiques ne couvrent pas ces garanties neige ou soleil. A. Basar