Neige et verglas : attention aux glissades

Avancer prudemment et surtout faire très attention. Depuis mercredi, pour les moins assurés, passages piétons et trottoirs se sont transformés en pièges potentiels. Une dizaine de centimètres de neige est tombée sur une couche de verglas déjà formée, sans oublier les températures négatives depuis deux jours. Une très mauvaise équation avec, pour conséquence, des glissades et des chutes en cascade. "Je ne savais pas que c’était déjà autant verglacé. Puis voilà, la chute ! On se retrouve par terre et on ne sait même pas ce qui s’est passé", confie une victime. Depuis hier, plus de 200 personnes ont été admises aux urgences de l’hôpital de Colmar (Haut-Rhin), du jamais-vu. Il a fallu trouver des salles pour la prise en charge. Des accidents sur la voie publique due au verglas. D’ailleurs, la veille, au plus fort de la journée, les ambulances étaient bouchonnées à l’arrivée aux urgences. "On a eu 130 malades en même temps, simultanément aux urgences pour trente brancards", explique le chef de service, Éric Thibaud. La neige tiendra au sol. Aucun dégel n’est prévu. Certains pourront en profiter, mais avec prudence. D’ici samedi, les températures vont avoisiner les -10 °C. Il faudra s’adapter à ces conditions hivernales. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, R. Anceaux-Kreder