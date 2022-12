Neige et verglas, ça patine sur les routes

Elle était attendue. Mais avec près de dix centimètres de neige tombée en quelques minutes, pour certains, les roues ont commencé à patiner dès neuf heures ce mercredi matin. Pour les camions et les automobilistes bloqués sur les routes secondaires, c'est le début de la galère. Toutes les saleuses étaient mobilisées pour sillonner les routes du réseau secondaire et traiter les chaussées. Mais le verglas causé par des températures négatives et l'humidité de la nuit dernière ont compliqué le travail des engins. Ce mercredi matin, les routes glissantes ont provoqué des accidents et il fallait faire attention en empruntant les trottoirs, notamment dans le nord de l'Alsace. Une couche de verglas nocturne recouverte par des chutes de neige matinale, c'est le scénario du pire pour les agents chargés de l'entretien. Sur certains axes, même les saleuses avaient du mal à se déplacer. Une circulation difficile sur tout le réseau secondaire avec une neige collante tenant au sol. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings