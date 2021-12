Neige et verglas : circulation difficile dans les départements en alerte

Ensevelis sous 50 cm de neige, les habitants oseront-ils mettre le nez dehors ? A Noirétable (Loire) ce matin, il faut s'armer de courage pour prendre la route. Dans les monts du Forez, la circulation est très difficile. Le bitume s'est volatilisé. Prendre le volant ressemble même à une épreuve de rallye sur glace. "A 20 ans, on roulait et les routes étaient déneigées à 5h du matin. Maintenant c'est terminé, plus personne ne déneige. Les gens sont livrés à eux-mêmes", raconte un ancien des lieux. De passage dans la ville, des jeunes ont préféré dormir dans un gîte car ils n'ont pas de pneu neige. Dans ces communes de la Loire, les équipements spéciaux sont obligatoires mais il n'y a pas encore de contrôle de gendarmerie. Faut-il verbaliser les contrevenants ? Le sujet divise. "Aller dans des endroits en altitude où on sait qu'il y a beaucoup de neige, ce n'est pas raisonnable de partir sans équipement", "On en a assez des contrôles", déclarent les passants. A Noirétable, les températures resteront négatives toute la journée. Les autorités demandent aux habitants qui le peuvent de limiter les déplacements. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi