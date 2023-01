Neige et verglas : des dérapages incontrôlés

Dans le massif des Monts d'Arrée, en Bretagne, les prairies ne sont pas les seules blanchies par le gel. Certaines routes sont glissantes, il faut modérer son allure. Un livreur de fleur a débuté sa tournée avec un peu d'avance ce vendredi matin, un quart d'heure plutôt, il a glissé sur la route et a bien fait attention. Ralentir, lever le pied, il n'en est pas question pour un club de marche bien décidé à affronter le froid. Les membres sont équipés, ils ont des chaussures adaptées et des bâtons affûtés. Mais un bon équipement ne suffit pas, ils suivent les conseils de la guide, Geneviève. "On plante bien le bâton, parce que là, c'est stabilisé, mais pas goudronné. C'est ce qui permet de faire de la marche nordique", explique-t-elle. Les habitants de Bastia (Corse) auraient bien besoin de bâton de neige. Scène assez rare ce matin, la place Saint-Nicolas sous une fine couche de neige. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Ebrel