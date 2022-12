Neige et verglas : difficultés dans les transports en Haute-Savoie

À l'arrêt en rase campagne, ce train reliant Évian à Annemasse, est bloqué depuis 7h30 ce vendredi matin suite à la chute d'un arbre sur un caténaire. "On ne peut pas refaire partir le train dans ces conditions. On est obligé de couper l'arbre", explique Yves Dubois, responsable d'équipe voie. À bord de ce TER, il y a entre 200 et 300 passagers, évacués après trois heures d'attente. En urgence, la mairie de Margencel a ouvert la salle des fêtes pour accueillir ces rescapés du rail. "Ils se sont bien occupés de nous, ils sont organisés", confie un homme. Sur la route, en Haute-Savoie, c'est la pagaille. Un coup de frein, et un automobiliste se retrouve dans le fossé. Plus loin, ça n'avance pas : "J'ai dû faire trois kilomètres en une demi-heure", témoigne-t-il. Avec dix centimètres de neige à Thonon-les-Bains, l'hiver s'installe. Ce couple reste prudent : "Ça glisse. C'est pour ça que mon épouse et moi, on s'accroche". La neige est annoncée tout le week-end, à basse altitude dans les Alpes. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand