Neige et verglas : galère dans les transports

Ils ont tenté de prendre leur voiture coûte que coûte, bien mal leur en a pris à Pacy-sur-Eure (Eure), jour de galère pour ces automobilistes. Mêmes difficultés pour ce couple, malgré les efforts de madame. L'aide des gendarmes n'est pas de trop. Nombreux sont ceux à être piégés sur cette route. La pente est pourtant douce, mais impossible de la gravir pour ce chauffeur routier. Les principaux axes qui mènent à l'Île-de-France sont relativement fluides, à l'exception de la N118, où cette nuit, plusieurs automobilistes ont dû abandonner leurs voitures. Il fallait se lever tôt ce matin pour tenter d'être à l'heure au travail. Plus aucun train en direction de la gare Montparnasse ne circule. Quelques centimètres de neige seulement suffisent pour provoquer la pagaille sur certaines routes. Même de jour, la N118 reste compliquée à emprunter. Plus à l'Est, en Île-de-France, les transports en commun ont aussi été touchés par cet épisode de neige. La RATP et la SNCF font état de plusieurs perturbations. Quant aux routes secondaires, elles n'ont pas été épargnées non plus. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Chevallereau