Neige et verglas : un pic d’activité pour la dernière mine de sel de France

Sur le site de la mine de Varangéville (Meurthe-et-Moselle) en ce moment, c'est un camion rempli de sel qui part toutes les cinq minutes. Ils vont vers les régions du Nord et de l'Est de l'Hexagone, de Lille à Mâcon. Il transporte le sel remonté du sous-sol par un unique puits de mine en fonctionnement depuis 1870. "On va descendre à 160 mètres sous terre pour accéder à la galerie", explique un ouvrier. Au fond, ils sont 40 mineurs à se succéder pour exploiter et surveiller ces 300 km de galeries déjà creusées. Ici, la roche est composée à 93% de sel déposé il y a 200 millions d'années. Il faut simplement la concasser avant de l'extraire. La mine fait exploser 1 500 à 2 000 tonnes de brut par jour. Ces produits sont ensuite transformés ou stockés. "On ne sait pas de quoi sera fait l'hiver. On doit être capable de faire face à toute situation pour nos clients en déneigement", explique Nicolas Thellier, directeur de "Salines de l'Est". Une fois le sel remonté, il va servir sur les routes mais également à d'autres activités.